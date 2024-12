După șase etape disputate, echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat trei victorii (4-1 vs. RFS, 1-0 vs. PAOK, 2-0 vs. Midtjylland), două remize (0-0 vs. Olympiakos, 0-0 vs. Hoffenheim) și o înfrânere (0-4 vs. Rangers).



Pentru campioana en-titre a SuperLigii urmează, în Europa League, deplasarea în Azerbaidjan pentru confruntarea cu Qarabag (23 ianuarie, 19:45) și meciul cu Manchester United de la București din ultima etapă (30 ianuarie, 22:00).



Ce a avut de zis Alin Stoica după ce FCSB s-a calificat în primăvara europeană din UEL



Alin Stoica, fost internațional român cu 13 prezențe la prima reprezentativă, privește cu optimism calificarea lui FCSB în primăvara europeană. Roș-albaștrii și-au asigurat prezența în ”16”-imile UEL; rămâne de văzut până la final dacă vor obține accederea direct în optimi.



”E bine. E bine pentru fotbalul românesc. Se mai scoate puțin capul în occident, în fotbalul mare. De câți ani nu a mai fost calificată o echipă, măcar în grupele Conference League?



Chiar e bine. Să vedem cu cine vor juca în primăvara europeană. Și ce vor face. Cine știe. Poate au șanse și să treacă. La anul sperăm să fie mai multe echipe în Europa”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.



Despre performanța obținută de FCSB a vorbit și Adrian Porumboiu, fostul patron din Liga 1 de la FC Vaslui, care a felicitat gruparea roș-albastră în urma rezultatelor înregistrate în UEL.



”(n.r. Cât de mult contează pentru fotbalul românesc calificarea lui FCSB în primăvara europeană?) În primul rând contează pentru clubul FCSB. E vorba de bani. Bani foarte mulți.



Și după... Nu trebuie decât un singur cuvânt să folosești când ajungi acolo: felicitări”, a spus Adrian Porumboiu pentru Sport.ro.