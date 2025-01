Pentru un loc în optimile Europa League, PAOK Salonic și FCSB se vor întâlni din nou în play-off, după ce disputa din grupa unică a fost câștigată de campioana României, 1-0.

Grecii de la Gazzetta.gr au anunțat însă clar că ”tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League s-a încheiat, iar PAOK va evolua cu Steaua București”, titrând ulterior: ”PAOK a picat cu Steaua și nu cu Ajax”.

PAOK, calificare dramatică în play-off



PAOK s-a calificat dramatic în play-off. A pierdut joi seară pe terenul lui Real Sociedad (0-2), după o dublă a lui Oskarsson, iar echipa lui Răzvan Lucescu a încheiat pe locul 22, cu 10 puncte. Braga sau Elfsborg au terminat și ele tot cu 10 puncte, dar au fost eliminate din cauza unui golaveraj inferior.

La finalul meciului din Spania, Răzvan Lucescu s-a plâns de ocaziile ratate de jucătorii lui PAOK, însă antrenorul se bucură pentru calificare, având în vedere că, în opinia sa, puțini s-ar fi așteptat ca gruparea greacă să încheie în primele 24 din Europa League.

"Am încasat primul gol, însă am avut și noi ocazii înainte de a înscrie. Când nu marchezi la acest nivel, plătești pentru cea mai mică greșeală, așa cum s-a întâmplat în repriza secundă, când am ratat o ocazie înainte de 2-0. Aveam calificarea în mână și consider că rezultatul nu este echitabil, chiar dacă am jucat împotriva unei echipe foarte bune.

Calificarea este importantă. În situația dificilă în care ne aflăm, nimeni nu credea că putem merge mai departe. Chiar și în cele trei meciuri mari contra lui Galatasaray, Manchester United și Sociedad am avut foarte multe ocazii de a marca și de a obține mai mult", a spus Răzvan Lucescu.

Programul meciurilor din play-off-ul pentru calificarea în optimile de finală



Ferencvaros Budapesta - Viktoria Plzen

FC Porto - AS Roma

AZ Alkmaar - Galatasaray Istanbul

FC Midtjylland - Real Sociedad

Union St Gilloise - Ajax Amsterdam

PAOK Salonic - FCSB

FC Twente Enschede - Bodo/Glimt

Fenerbahce Istanbul - Anderlecht Bruxelles

* Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiakos Pireu şi Glasgow Rangers s-au calificat direct în optimile de finală.