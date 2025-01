"Așa ceva nu mi s-a întâmplat" Mihai Stoica, după Qarabag - FCSB: "Avem 14 puncte. Fenerbahce și Beșiktaș au 9. Mulțumesc!"

Grație victoriei de la Baku, FCSB a ajuns la 14 puncte obținute în primele 7 etape din Europa League, iar înaintea ultimului duel, cu Manchester United (joi, 30 ianuarie), bucureștenii au șanse reale pentru o clasare în primele 8, ceea ce ar însemna calificarea în optimile de finală.

Mihai Stoica, după Qarabag - FCSB 2-3: "Aș minți să spun că e o victorie meritată"

Toate cele trei goluri marcate de FCSB au venit după cornere, situație cu care Mihai Stoica spune că nu s-a mai întâlnit. Oficialul campioanei a ținut să remarce modul în care arată clasamentul din Europa League și echipele mari pe care le lasă FCSB în urmă.

"Am trăit multe meciuri, dar să dai 3 goluri din 3 cornere, nu, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Mă gândeam că voi fi felicitat pentru ce am spus înainte de meci, că vor fi goluri multe. De regulă nu îmi ies pronosticurile.



Această victorie se datorează în primul și în primul rând spiritul jucătorilor noștri. Am fost dominați cum ne-a dominat nimeni în actuala ediție a cupelor europene, dar am știut să suferim și am marcat și noi la faze fixe. De regulă, noi luam goluri la fazele fixe.



Qarabag poate deschide scorul și pe margini, și vertical. Au câțiva jucători de mare calitate. V-am spus înainte de meci că riscă foarte multe și că e echipa cu cele mai multe ocazii din Europa League. Când dai 3 goluri în deplasare, e aproape imposibil să nu câștigi.



La momentul ăsta, avem 14 puncte, iar Fenerbahce, antrenată de Mourinho, și Beșiktaș au 9. Cu același număr de meciuri. Mulțumesc!



Aș minți să spun că e o victorie meritată, dar când ai un asemenea spirit de sacrificiu, poate meriți. Da, am fost dominați, așa cum și noi am dominat Sibiul cu șase zile în urmă", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.