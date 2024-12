FCSB s-a întâlnit cu Hoffenheim în etapa #6 din Europa League, pe ”PreZero Arena” din Sinsheim. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au împărțit punctele, iar gruparea roș-albastră a ajuns pe locul 7 cu 11 puncte.



Adrian Șut, categoric după remiza cu Hoffenheim: ”Puteam câștiga meciul!”



Adrian Șut, cel care a avut o ratare monumentală în prima parte a meciului, a vorbit după egalul de la Sinsheim și a ținut să puncteze faptul că și-ar fi dorit să șuteze sub bară, nu pe traiectoria portarului lui Hoffenheim.



”A fost o partidă dificilă, cu un adversar bun. Ne pare rău, pentru că puteam să câștigăm acest meci. Cred că m-am simțit bine azi, am fost capabil să joc. Sunt fericit că am putut să joc. Mă ajută foarte mult Chiricheș. E un profesionist adevărat. Cred că ne ajutăm reciproc.



(n.r. despre ratarea sa) A fost... Am ajuns acolo. Am vrut să dau sub bară, dar nu mi-a reușit execuția. Îmi pare rău. Este ceva frumos, important pentru noi. Este ceva incredibil, pentru că puțini ne dădeau șanse. Când vine meciul, noi dăm ce avem mai bun.



Vorbeam cu Darius înainte de meci că ne-am simțit așa doar la EURO cu Ucraina. Tot stadionul striga România. Acum suntem foarte bine. Mă bucur că putem să o ducem din trei în trei zile. Am pregătit bine această partidă. E normal să visezi până la final. Noi visăm cu adevărat”, a spus Adrian Șut după meci.



Final de an greu pentru FCSB: ce urmează pentru campioana României după meciul cu Hoffenheim



După meciul cu Hoffenheim, FCSB revine cu un duel cât se poate de interesant în campionat. Echipa pregătită de Elias Charalambous o va întâlni pe Farul Constanța duminică seară, de la ora 20:45, la Ovidiu.



Ultima confruntare FCSB - Farul s-a încheiat 3-2 în favoarea grupării roș-albastre.



Ulterior, campioana en-titre se va război cu Universitatea Craiova în Cupa României miercuri, 18 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în Grupa B din noul format al competiției.



Iar ultimul meci pentru roș-albaștri din anul 2024 va fi cel cu Poli Iași, care ocupă după 19 etape locul 11 în SuperLiga, de pe 23 decembrie (luni), de la ora 20:00.