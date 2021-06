Simon Kjaer, declaratie superba inainte de Danemarca - Belgia: "Vom intra pe teren cu Christian in inimi si in ganduri"

Danezii vor evolua impotriva Belgiei cu gandul la Christian Eriksen, cel care s-a prabusit pe gazon in timpul meciului cu Finlanda.

Capitanul nationalei daneze, Simon Kjaer, a transmis un mesaj emotionant inaintea partidei.

“Au fost cateva zile foarte speciale, in care fotbalul nu a fost cel mai important.

Un soc, care va fi mereu parte din mine, parte din noi toti! Singurul lucru care este important si conteaza cu adevarat este ca Christian este ok! Sunt mandru de cum am actionat ca echipa si de cum am fost uniti in aceste vremuri dificile. Sunt impresionat si foarte recunoscator pentru toata sustinerea.

Vom intra pe teren impotriva Belgiei cu Christian in inimile si in gandurile noastre. Acest lucru ne da liniste, ceea ce ne permite sa ne concentram pentru fotbal. Vom juca pentru Christian si, ca de fiecare data, pentru toata Danemarca.

Aceasta este cea mai mare motivatie pentru noi toti

Ca de fiecare data: vom face tot ce puutem mai bine”, a fost mesajul lui Kjaer.

Meciul Danemarca - Finlanda, de la Euro 2020, a fost intrerupt in minutul 42, dupa ce Christian Eriksen a suferit un stop cardio-respirator. Dupa 18 minute de resuscitare, jucatorul a fost scos de pe teren cu targa si transportat la spital. Partida a fost reluata dupa cateva ore si s-a incheiat cu victoria finlandezilor, scor 1-0.

Danemarca si Belgia se vor intalni azi, de la ora 19:00, pe stadionul Parken din Copenhaga, in grupa B a Campionatului European. Meciul poate fi urmarit in direct pe Pro TV si VOYO.