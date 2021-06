"L-am adus inapoi la viata. A vorbit cu mine!" Marturia incredibila a doctorului Danemarcei despre secundele care au facut diferenta intre viata si moarte: "L-am resuscitat pe gazon"

Morten Boesen, medicul nationalei daneze, a vorbit cu jurnalistii de la BT despre clipele cumplite prin care a trecut Eriksen sambata dupa-amiaza.

Boesen a explicat, pas cu pas, ce s-a intamplat in momentul in care a intervenit pe gazon. L-a gasit pe Eriksen pus pe o parte de catre Kjaer si a inceput imediat manevrele de resuscitare. Medicul de la stadion l-a ajutat.

"I-am simtit pulsul, dar destul de repede totul s-a schimbat. Am fost chemati pe gazon cand Christian a cazut. Eu nu am vazut momentul in care s-a prabusit, dar a fost clar destul de repede ce s-a intamplat. Cand am ajuns langa el, statea pus pe o parte si respira. L-am resuscitat pe gazon. Medicul de la stadion a fost fantastic, la fel si ceilalti medici de pe serviciul de ambulanta. Datorita lor am obtinut tot ce ne trebuia. L-am adus inapoi pe Christian, am vorbit inainte sa fie dus la spital", a spus Boesen pentru sursa citata.