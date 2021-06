Gestul superb facut de fanii Finlandei pentru Christian Eriksen. Imaginile au facut inconjurul lumii

La sfarsitul primei reprize, Christian Eriksen a cazut pe teren din cauza unei crize cardiace, iar pentru cateva minute colegii si medicii au incercat sa-i salveze viata, chiar pe teren.

In timpul manevrelor de resuscitare, jucatorii din echipa nationala a Danemarcei au format un zid in jurul lui Eriksen pentru a oferi liniste si intimitate in acele clipe ingrozitoare, iar la un moment dat s-au ajutat si de niste bucati de material pentru a inconjura locul.

Acelea s-au dovedit a fi steaguri de la suporterii finlandezi pe care acestia le-au dat imediat jucatorilor danezi pentru a crea un perimetru decent in cadrul caruia medicii sa-si faca treaba.

Thank you Finland for your support! ????????❤️????????⚽️ Look at the flag behind ???? pic.twitter.com/fERP0JgBUs