Joachim Low este nerabdator inaintea "socului" din optimi cu Anglia! "Este o veste minunata sa joci impotriva Angliei, pe Wembley"

Selectionerul Germaniei a vorbit dupa partida contra Ungariei.

Nemtii au obtinut cu greu calificarea in ultima partida a grupei, fiind condusi o mare parte din partida de catre Ungaria, insa reusind sa egaleze in utimele 10 minute ale meciului si asigurandu-si calificarea in urma egalului de la Munchen, 2-2. Selectionerul Joachim Low a vorbit despre meci si anunta ca este nerabdator sa dispute partida in compania Angliei, mai ales ca va fi pe Wembley, un stadion legendar al britanicilor.

"Nu sunt ingrijorat (n.r. - de meciul cu Anglia), este un meci total diferit. Ungaria a parcat autocarul, cu toti jucatorii in spatele mingii, au intrat in fiecare duel, insa impotriva Angliei va fi un meci total diferit. Ei joaca acasa, vor sa atace, va fi un meci deschis, mai deschis decat a fost in seara asta.

Trebuie sa imbunatatim lucrurile, suntem constienti de asta si trebuie sa avem grija si sa fim atenti, mai ales la fazele fixe. Nu putem repeta aceleasi greseli din nou. Trebuie sa facem lucrurile mai bine aici, dar asteptam cu nerabdare meciul cu Anglia.

Este o veste minunata sa joci la Londra, pe Wembley, impotriva Angliei. Faza grupelor s-a incheiat si acum trebuie sa ne concentram. Performanta noastra de pana acum nu a fost prea buna, dar daca aratam ce putem, asa cum am facut impotriva Portugaliei in perioade lungi, putem fi un adversar puternic, daca nu facem asta, putem avea dificultati", a spus Low, potrivit Sky Sports.