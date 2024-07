Virgil van Dijk, după eliminarea României de la EURO 2024: ”Ar fi trebuit să marcăm mai mult împotriva lor!”

Virgil Van Dijk: ”Ar fi trebuit să marcăm mai mult împotriva României”

Virgil Van Dijk a reacționat la scurt timp după ce Olanda s-a impus în fața României la Munchen. Căpitanul lui Liverpool crede că ”Portocala Mecanică” ar fi trebuit să marcheze mai multe goluri, însă a ținut să laude prestația coechipierilor săi.

Totuși, Van Dijk a ținut să îi atenționeze pe olandezi cu privire la următoarele provocări de la EURO 2024 și a transmis că echipa va fi nevoită să își crească nivelul.

”Sunt fericit, bineînțeles, am făcut un meci bun. Am fost solizi din punct de vedere defensiv. Poate ar fi trebuit să marcăm mai mult împotriva României, dar, după o săptămână foarte agitată, în care s-au spus multe lucruri, și trebuia să arătăm asta pe teren. Cred că uneori ne-a ieșit foarte bine. Bineînțeles, întotdeauna este loc de îmbunătățiri, dar putem fi mândri de noi, de cum am reacționat.

Văd în fiecare zi la antrenament, am încredere în noi, doar că meciurile sunt diferite față de antrenamente, așa că nu poți ști la ce să te aștepți. Ne facem autocritica. Toți știm că trebuie să ne descurcăm mai bine. Toată lumea trebuie să își asume responsabilitatea.

Este timpul să ne recuperăm, rapid, pentru un alt meci dificil. Vom analiza meciul și ne vom recupera, pentru că este cel mai important lucru. Poate fi puțin ciudat că putem juca din nou împotriva Austriei. Nu trebuie să fim surprinși și trebuie să învățăm din meciul trecut”, a spus Virgil van Dijk, conform vi.nl.

VIDEO Rezumatul meciului România - Olanda 0-3