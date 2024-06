Partida România – Belgia este programată sâmbătă, de la ora 22:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Radu Drăgușin: ”Spui Belgia, spui jucători de la Manchester City, Arsenal, Roma, Atalanta!”

Cu cele trei puncte obținute la victoria cu Ucraina, tricolorii se mențin pe primul loc în grupa E, la egalitate cu Ucraina și Slovacia, care au, însă, un meci în plus. ”Diavolii Roșii” sunt ultimii clasați în ierarhia grupei, fără niciun punct acumulat, iar partida de la Koln va fi una de totul sau nimic pentru belgieni.

Radu Drăgușin se așteaptă la un meci mult mai dificil contra Belgiei, având în vedere calitatea individuală ale ”Diavolilor Roșii”, însă fundașul echipei naționale mizează pe sprijinul suporterilor români, care l-au făcut să plângă de emoții și la meciul cu Ucraina.

Reporter: Cu o victorie în fața Belgiei am putea fi siguri de optimi. Cum privești acest rezultat din celălalt meci?

Radu Drăgușin: ”Am văzut meciul. Ucraina a avut o reacție normală, o reacție de orgoliu, dar noi suntem la mâna noastră, încă stăm în rezultatele noastre, ceea ce e foarte bine. Cu siguranță, o victorie în fața Belgiei ne va asigura optimile”.

Reporter: Va fi greu, ținând cont că ei au pierdut în prima partidă și își doresc foarte mult să meargă în optimi? Pentru tine va fi mai greu, ai făcut un meci perfect cu Ucraina, dar vine Lukaku.

Radu Drăgușin: ”Vreau să cred că noi ne dorim și mai mult decât ei. Vom încerca să arătăm acest lucru mâine. Victoria cu Ucraina ne-a dat multă energie, multă încredere, pe care sperăm să o aducem și mâine în teren”.

Reporter: Te așteaptă dueluri grele mâine!

Radu Drăgușin: ”Dueluri grele vor fi la toate meciurile, suntem la un turneu final unde joacă cei mai buni din Europa, dar da, în special împotriva Belgiei. Spui Belgia, spui jucători de la Manchester City, Arsenal, Roma, Atalanta și pot să continui și spun doar echipe de top. Cum am spus, sper să avem un avantaj față de ei prin lucrul care ne-a adus și la European, această unitate și dorința de a câștiga”.

Reporter: Ai și un mesaj pentru fani?

Radu Drăgușin: ”Ceea ce a fost pe stadion a fost incredibil. Cred că a fost prima oară când am plâns la un meci de fotbal. În momentul în care am terminat acel meci și am văzut toți oamenii care au fost acolo și toată energia și fericirea din ochii lor a fost un moment unic, sper doar ca mâine să fie cât mai mulți și sunt sigur că vor face o atmosferă cel puțin precum cea de la meciul cu Ucraina”.

Reporter: Și să plângi și mâine de fericire, nu?

Radu Drăgușin: ”Așa sper!”