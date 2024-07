Va mai juca Cristiano Ronaldo la echipa națională? Anunțul făcut în Portugalia după eliminarea de la EURO 2024

Ajuns la 39 de ani, Cristiano Ronaldo a anunțat înainte de EURO 2024 că acesta va fi ultimul Campionat European din cariera sa. Totuși, atacantul lui Al Nassr nu a anunțat exact cât va mai juca pentru echipa națională.

Cristiano Ronaldo, tentat să continue la naționala Portugaliei și după EURO 2024

La câteva zile după eliminarea Portugaliei de la EURO 2024, ziarul portughez Record susține că Ronaldo este așteptat să continue la echipa națională și după dezamăgirea de la turneul final.

"Conform unor informații pe care le-am primit de la o sursă apropiată de jucător, Cristiano Ronaldo este așteptat să rămână disponibil pentru naționala Portugaliei. El reflectă acum la prestațiile sale de la EURO 2024, așa cum face de fiecare dată după competițiile majore", a scris Record.

Portughezii subliniază că ideea lui Cristiano Ronaldo este aceea de a nu se retrage încă de la echipa națională, însă decizia sa nu este finală, considerând că tema "nu este una urgentă".

Dacă decizia de a continua rămâne în picioare, Cristiano Ronaldo va putea juca din nou pentru Portugalia în septembrie, când debutează noul sezon din UEFA Nations League, unde adversare vor fi Croația, Scoția și Polonia.

Cristiano Ronaldo este jucătorul cu cele mai multe meciuri la naționala Portugaliei (212) și cele mai multe goluri (130), iar în 2016 a cucerit Campionatul European.

Cristiano Ronaldo mai are un an de contract cu Al Nassr, formație din Arabia Saudită. Mai mult, Talk Sport a scris recent că Ronaldo s-ar afla în discuții cu Al Nassr pentru prelungirea contractului cu încă un an, până în 2026, când portughezul va avea 41 de ani.