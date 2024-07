România a realizat o performanță importantă la EURO 2024, calificându-se în optimile de finală ale turneului din Germania.

După 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia, tricolorii lui Edward Iordănescu au terminat pe locul unu în grupă și s-au calificat în optimile de finală, acolo unde o vor întâlni la Munchen pe Olanda, LIVE, marți, de la ora 19:00 pe PRO TV și VOYO, și LIVE TEXT cu VIDEO EXCLUSIV pe sport.ro.

Înaintea confruntării cu Olanda, jurnaliștii din Ucraina i-au dedicat un articol partenerei lui Radu Drăgușin, pe care au numit-o 'frumusețea' zilei, vorbind la superlativ și de mijlocașul central pe care l-au descris drept: "principalul star al senzaționalei echipe a României".

Florin Manea a pus capăt speculațiilor

Radu Drăgușin s-a transferat la Tottenham la începutul iernii, dar după finalul sezonului au apărut speculații despre o posibilă mutare.

În presa internațională au fost publicate informații potrivit cărora internaționalul român ar urma să revină în Serie A, la Napoli, iar Florin Manea a ținut să pună capăt speculațiilor.

"N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenţie să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naţionala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece şi nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni şi nu vrea să plece de la Tottenham.

A semnat în ianuarie pe 6 ani şi jumătate şi vrea să rămână la Tottenham", a spus impresarul, potrivit Fanatik.