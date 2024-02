Deși s-a crezut că nu va fi prezent la Euro 2024 din cauza unei accidentări, portarul belgian a revenit mult mai repede și a reînceput antrenamentele cu echipa din capitala Spaniei.

Thibaut Courtois (31 de ani) a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng în timpul unui antrenament dinaintea sezonului actual, anunțând în primă fază că nu va mai juca în acest sezon.

”Din cauza accidentării, nu voi fi prezent la Euro 2024. Trebuie să mă recuperez complet întâi. Nu știu exact când aș putea reveni între stâlpi. Dacă am noroc, voi putea juca primul meci în mai, așa că n-am cum să fiu 100% pentru turneul final”, a declarat Courtois la finalul anului trecut.

Total neașteptat, se pare că situația lui Thibaut Courtois este una mult mai bună, portarul revenind la antrenamente și ar putea să se întoarcă pe teren mai devreme decât preconizase.

Cu toate acestea, Real Madrid nu dorește să îi forțeze revenirea, aceasta putând să se întample în intervalul lunii mai, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

????⚪️ Thibaut Courtois, progressing well with his recovery from injury. Positive feelings after he started partecipating in training with his teammates.

However, Real Madrid will not force his return — it could happen around April if all goes to plan. pic.twitter.com/uMIyUpfBY1