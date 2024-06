Riccardo Calafiori a intrat într-un capitol special al istoriei fotbalului italian și european, deși nu în modul pe care și l-ar fi dorit. În duelul pierdut de Italia cu 1-0 în fața Angliei din cadrul Campionatului European, Calafiori a devenit primul jucător italian care înscrie un autogol în această competiție prestigioasă.

"Riccardo Calafiori este primul jucător italian din istoria turneului care să înscrie un auto-gol la EURO", au notat analiștii de la Squawka pe Twitter / X.

