Franța s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024, după ce a învins Belgia cu scorul de 1-0, pe Dusseldorf Arena.

Calificarea Franţei a fost adusă de un autogol, marcat de Jan Vertonghen (85), la un şut al lui Randal Kolo Muani. "Les Bleus" au dominat jocul şi şi-au creat mai multe ocazii de gol, iar în cele din urmă au reuşit să facă diferenţa.

Belgia pierduse un singur meci din precedentele 18 partide internaţionale (11 victorii, 6 egaluri), cel cu Slovacia din faza grupelor (0-1).

În urma calificării în sferturile de finală, Franța a devenit prima echipă în istoria Campionatului European care a jucat patru partide la o ediție de turneu final, fără să marcheze vreun gol din acțiune.

❌⚽️ France become the first team in EURO history to play 4 matches without scoring a goal from open play and remain in the competition.

(@statsdufoot) pic.twitter.com/ZEmmXdMie5