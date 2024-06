Edward Iordănescu a comentat reacția lui Nicolae Stanciu după meciul jucat pe Ghencea, România - Bulgaria 1-1, în penultimul amical înainte de Europeanul transmis de Pro TV, Pro Arena și VOYO. Enervat de reacția unor fani, căpitanul primei reprezentative a pedalat pe ideea: "Tot noi ne-am calificat!". Câțiva fani prezenți pe arena din Bulevardul Ghencea i-au fluierat pe tricolori în contextul în care și Dennis Man a ratat o lovitură de la 11 metri.

Selecționerul susține că Stanciu este îndreptățit să dezaprobe reacția suporterilor și menționează că fotbalistul de la Damac 's-a ambalat un pic mai tare'.

"Trebuie să fim echilibrați, să nu uităm că sunt multe lucruri care ne-au dus la turneul final. Absolut nimeni nu ne poate contesta prezența aici.

Am fost realiști și sinceri cu noi înșine. Am știut de unde plecăm, unde trebuie să ajungem și ce trebuie să facem ca să ajungem acolo.

Niciodată nu ne-am mințit. Nici pe suporteri, nici pe dumneavoastră.

Reacția a fost una sinceră, realistă, asta a simțit el să spună după joc. Cred că are tot dreptul din postura de căpitan, tot ce reprezintă el, are dreptul să vorbească.

Faptul că s-a ambalat un pic mai tare decât o cerea momentul... De aceea suntem o familie, să-l liniștim. Eu îl susțin pe omul Nicu Stanciu, pe căpitanul Nicu Stanciu. Pe toți băieții! Suportul meu este total, încrederea mea este la parametri maximi", a declarat Edward Iordănescu, într-o conferință de presă care a avut loc joi după-amiază.

La interviu, Nicolae Stanciu s-a arătat dezamăgit de întrebările jurnaliștilor, dar și de atitudinea suporterilor echipei naționale, mai ales că, în opinia sa, prestația din meciul cu Bulgaria nu are nimic de a face cu ceea ce va fi la EURO 2024.

”Ne-am simțit bine să fim din nou împreună. Ne doream să câștigăm, dar cel mai important e că toți suntem sănătoși. Jocul nu a ieșit așa cum ne doream, dar mai sunt două săptămâni și mai avem timp să reglăm anumite lucruri.

Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări... Un penalty ratat? Și eu am ratat penalty, și Denis a ratat. În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul

Am făcut 0-0, nu am luat gol, am avut două-trei ocazii, e clar că trebuie să mai punem la punct anumite lucruri. Credeți că e ușor? De ce să vă faceți griji? În primul rând nu credeați că ne calificăm! Acum a venit lume, în afară de copiii ăștia care au venit și au stat după noi să îi salutăm, au început să huiduie și au plecat când a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO.

Nu știu dacă așteptările sunt prea mari, ăștia suntem, pe noi ne aveți. Noi ne-am calificat, noi vom merge și vă vom reprezenta. Vrem să dăm ce avem mai bun în noi.

Cei mai mulți români sunt pretențioși. Credeți că noi vrem să jucăm prost sau să nu câștigăm meciuri sau să nu facem un European bun? Se întâmplă, sunt meciuri și meciuri.

La meciul cu Liechtenstein nu mai nicio așteptare. E logic că vreau să fiu încurajat, dar dacă lumea a huiduit după 0-0 cu Bulgaria... Am auzit și altele mult mai rele, nu mă surprinde nimic. Oricum, tot pentru fani jucăm și pe ei îi vom bucura dacă facem un European bun”, a spus Nicolae Stanciu la finalul meciului.

Lotul preliminar al României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Programul României în grupa E de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

