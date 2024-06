Răzvan Lucescu îl avertizează pe Edi Iordănescu: "Nu are forţă mentală"

România se pregătește pentru participarea la EURO 2024, unde va face parte din Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și Ucraina. Meciul de debut al "tricolorilor" va avea loc pe Allianz Arena din Munchen, pe 17 iunie, împotriva Ucrainei.

Răzvan Lucescu: "Cedează ușor"

Răzvan Lucescu, fost selecţioner al României și actual antrenor al PAOK Salonic, a lansat un avertisment către Edi Iordănescu și jucătorii echipei naţionale înainte de turneul final din Germania. Lucescu a scos în evidență dificultatea grupei în care se află România și a evidenţiat lipsa de forţă mentală a fotbaliştilor români în momentele dificile.

"Jucătorul român suferă atunci când dă de greutăţi. Nu are forţă mentală să se bată, să se ia la trântă cu acele greutăţi şi cedează uşor", a declarat Răzvan Lucescu, conform Orange Sport.

Tehnicianul a mai menționat că România a avut o conjunctură favorabilă în calificare, dar a beneficiat și de unitatea grupului.

"Am avut şi şansă calificandu-ne, dar am avut şi o unitate de grup, pentru că am terminat pe locul 1, neînvinşi, chiar dacă a fost şi o conjuctură favorabilă, întâlnind echipe cu probleme, cu dificultăţi. Am întâlnit o echipă a Elvetiei, care n-a ştiut să menţină un echilibru. Ce spuneam mai devreme. Ai nevoie şi de o anumită conjunctură.

Această calificare e extraordinară şi de pe prima poziţie. Poate da acestui grup experienţă, că atunci când eşti acolo unit dai totul şi te lupţi, poţi face ca toate lucrurile să meargă în favoartea ta, conjuctura să vina către tine", a adăugat Răzvan Lucescu.

Despre adversarii din grupă

Lucescu a atras atenția că Ucraina este o echipă foarte bună, cu jucători care evoluează în campionate puternice și care vor avea o motivație uriașă datorită situației din țara lor.

"O grupă care părea mai uşoară la început, la prima vedere la tragerea la sorţi. După a intrat în această grupa şi Ucraina, iar dificultatea a crescut foarte tare, pentru că şi Ucraina e o naţională cu jucători foarte buni, care evoluează în campionate puternice. Cu siguranţă vor avea şi o motivaţie uriaşă ţinând cont de ce se întâmplă în Ucraina cu acest infect război", a concis selecționerul.

Campionatul European din Germania 2024 va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, unde fanii vor avea oportunitatea de a urmări performanțele echipei naționale a României.

Programul României la EURO 2024

17 iunie , ora 16:00: România - Ucraina, Munchen

, ora 16:00: România - Ucraina, Munchen 17 iunie , ora 19:00: Belgia - Slovacia, Frankfurt

, ora 19:00: Belgia - Slovacia, Frankfurt 22 iunie , ora 16:00: Slovacia - Ucraina, Dusseldorf

, ora 16:00: Slovacia - Ucraina, Dusseldorf 22 iunie , ora 22:00: Belgia - România, Koln

, ora 22:00: Belgia - România, Koln 26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România, Frankfurt

ora 19:00: Slovacia - România, Frankfurt 26 iunie, ora 19:00: Belgia - Ucraina, Stuttgart

Lotul lărgit al României pentru EURO 2024

Portari:

Florin Niță (Gaziantep, Turcia)

Horațiu Moldovan (Atletico Madrid, Spania)

Ștefan Târnovanu (FCSB)

Răzvan Sava (CFR Cluj)

Fundași:

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania)

Vasile Mogoș (CFR Cluj)

Radu Drăgușin (Tottenham, Anglia)

Bogdan Racovițan (Rakow, Polonia)

Adrian Rus (Pafos, Cipru)

Ionuț Nedelcearu (Palermo, Italia)

Andrei Burcă (Al-Okhdood, Arabia Saudită)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași:

Deian Sorescu (Gaziantep, Turcia)

Marius Marin (Pisa, Italia)

Alexandru Cicâldău (Konyaspor, Turcia)

Răzvan Marin (Empoli, Italia)

Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudită)

Adrian Șut (FCSB)

Darius Olaru (FCSB)

Constantin Grameni (Farul Constanța)

Dennis Man (Parma, Italia)

Valentin Mihăilă (Parma, Italia)

Ianis Hagi (Deportivo Alaves, Spania)

Florinel Coman (FCSB)

Atacanți: