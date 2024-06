EURO 2024 se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Selecționata lui Edward Iordănescu a înfruntat reprezentativa Belgiei pe ”Rhein Energie Stadion” din Koln. La capătul celor 90 de minute, adversarii s-au impus cu 2-0 și au obținut trei puncte importante în Grupa E de la EURO 2024.

Radu Drăgușin, declarație în forță după România - Belgia 0-2: ”Aici s-a făcut diferența”

După meci, Radu Drăgușin a evidențiat că diferența s-a făcut în ultima treime și a ținut să puncteze că în cazul în care tricolorii ar fi reușit să marcheze, atunci soarta partidei s-ar fi schimbat.

”Nu am fost de calibru înalt. Nu știu ce ne-a lipsit. Am avut ocazii. În partea a doua a jocului am putut ține și mingea la noi. Nu am dat gol și asta a contat. Ei au fructificat mai bine ocaziile lor. Astăzi ne-a lipsit ceva și nu am reușit să o facem. Am cea mai mare încredere în colegii mei. Nu cred că ne va demoraliza acest rezultat. O să jucăm ultimul meci de totul sau nimic.

Cred că astăzi diferența s-a făcut în ultima treime. Noi puteam să avem mai mult posesia balonului. De la fundași, de la noi pleacă totul. Cu Slovacia vom demonstra că ne putem califica mai departe. Nu o să ne demoralizăm deloc. Noi avem un obiectiv, care e realizabil și vom da totul pentru asta”, a spus Radu Drăgușin după meci.

Echipele de start

România: Fl. Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Mihăilă

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Coman Pușcaș, Alibec, Bîrligea

Selecționer: Edward Iordănescu

Belgia: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco - Mangala, Onana - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku

Rezerve: Kaminski, Bakayoko, De Cuyper, De Ketelaere, Lukebakio, Openda, Sels, Theate, Tielemans, Vermeeren, Vertonghen, Vranckx

Selecționer: Domenico Tedesco

Cum arată Grupa E

România - 3p

Belgia - 3p

Slovacia - 3p

Ucraina - 3p

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)