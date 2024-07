Psihoterapeutul lui Răzvan Marin a dezvăluit secretul internaționalului român: ”Exact asta am văzut la penalty-ul pe care l-a bătut!”

Pentru tricolori urmează duelul cu Olanda, meci programat marți, de la 19:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Gianmaria Palumbo: ”Răzvan Marin are un control excelent asupra corpului!”

Psihoterapeutul Gianmaria Palumbo, cel care lucrează alături de Răzvan Marin, a explicat cum a reușit să fie mijlocașul României atât de calm în momentul în care a executat penalty-ul din meciul cu Slovacia, prin care a restabilit egalitatea și a calificat naționala României în ”optimile” EURO 2024.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, psihoterapeutul a explicat că ședințele la care a luat parte Răzvan Marin l-au ajutat pe internaționalul român să își păstreze calmul și să își coordoneze foarte bine fiecare mișcare.

”În urmă cu ceva timp, ne spuneam că nu există campioni. Ei bine, am mințit, pentru că există cu siguranță campioni. Unul dintre aceșta se numește Răzvan Marin, care a demonstrat că are ingredientul necesar unui campion, care a știut cum să își conducă echipa, națiunea, să își asume responsabilitatea cu mult curaj, dar mai presus de orice, cu un control excelent asupra corpului, aspect acoperit în programul Next Brain. A știut să se coordoneze într-o expresie elegantă și eficientă a mișcării. Exact asta am văzut. El execută penalty-ul într-un mod extraordinar”, a spus medicul Gianmaria Palumbo pe Instagram.

În același videoclip, Răzvan Marin a transmis un mesaj chiar din cantonamentul României: ”Mintea face diferența!”.

”Bună ziua tuturor! Un salut din partea lui Răzvan Marin! Vreau să vă spun despre un lucru la care eu am lucrat mult în programul Next Brain. Vă spun adevărul, mintea face diferența. Vă salut, îl salut pe medicul Gianmaria Palumbo. Vă îmbrățișez pe toți”, a spus Răzvan Marin.

VIDEO Golul înscris de Răzvan Marin în meciul România - Slovacia 1-1