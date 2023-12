* EURO 2024 este transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO

Fundaşul austriac David Alaba a suferit o ruptură la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului stâng în timpul meciului câştigat, scor 4-1, de Real Madrid în faţa formaţiei Villarreal, duminică, iar sezonul său este deja încheiat.

David Alaba s-a accidentat în minutul 32 şi a fost înlocuit cu Nacho.

Austriacul a părăsit terenul susţinut de medicii madrileni, neputând să pună piciorul stâng în pământ.

