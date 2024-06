OUT de la EURO 2024! Arbitrul acuzat de două naționale eliminate a fost trimis acasă

Danny Makkelie, cel mai bine cotat arbitru din Olanda, a oficiat două partide de la EURO 2024: Germania - Ungaria 2-0 (grupa A) și Croația - Italia 1-1 (grupa B). Imediat după încheierea grupelor, Makkelie a fost anunțat de UEFA că nu va mai arbitra la turneul final.

Danny Makkelie, OUT de la EURO 2024

După cele două meciuri, Makkelie a fost acuzat atât de selecționerul Ungariei, cât și de cel al Croației. Marco Rossi a reclamat un fault la faza în care Ilkay Gundogan a marcat și l-a numit pe central "cel mai slab de pe teren", în timp ce Zlatko Dalic s-a plâns de cele 8 minute suplimentare dictate pentru repriza secundă a meciului cu Italia.

Ziarul olandez Algemeen Dagblad scrie că lui Danny Makkelie nu i-ar fi fost reproșate respectivele greșeli și de către UEFA, însă forul european a hotărât, pur și simplu, să nu mai mizeze pe el pentru fazele eliminatorii.

Croația s-a considerat nedreptățită de Danny Makkelie, care a dictat 8 minute suplimentare în repriza secundă a meciului cu Italia. Croații au încasat gol chiar la ultima fază, în minutul 90+8, de la Mattia Zaccagni, iar trupa lui Zlatko Dalic a ocupat cel mai slab loc 3 și a fost eliminată.

"Nu știu de unde arbitrul a găsit opt minute suplimentare. Au fost șase schimbări, deci cel mult trei minute. Cu tot cu VAR, cel mult patru minute, dar el a dat opt.

Nu vreau să găsesc scuze însă. Am avut totul în mâinile noastre contra Albaniei și contra Italiei. Am avut două penalty-uri și le-am ratat. Îmi pare rău, însă nimeni nu ne respectă. Am jucat la ora 3. Italia, Franța sau Germania au jucat la ora asta?

Nu a fost turneul nostru. Fanii au fost din nou prezenți, 100.000 de croați au venit în Germania. Le mulțumim, suntem mândri de ei. Mă voi concentra doar la noi de acum când voi vorbi despre eliminare. Nu aveam voie să primim gol în minutul 90+8, trebuia să ținem de minge", a spus Zlatko Dalic, după meciul Croația - Italia 1-1.