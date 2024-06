Florin Răducioiu, înainte de România - Olanda: "Echipa care nu are nimic de pierdut este cea mai periculoasă"

Florin Răducioiu, fostul mare atacant al naționalei României, spune că nu are mari așteptări înaintea partidei de la Munchen. În opinia actualului analist PRO TV, România trebuie să "joace dezinvolt, de o manieră a unei echipe care nu are nimic de pierdut".

Răducioiu este de părere că numai printr-un joc dezinvolt putem pune probleme Olandei în duelul de la Munchen.

"Am mai spus, echipa care nu are nimic de pierdut este cea mai periculoasă. Nu am mari așteptări, dar evident că vreau să câștige România", a spus Florin Răducioiu, la Studio EURO 2024, de la PRO TV.

În cazul în care va reuși surpriza și va trece de Olanda, România va înfrunta în sferturile de finală de la EURO 2024 câștigătoarea din partida Austria - Turcia.

Cum ar putea arăta echipa României la meciul cu Olanda

Confruntarea cu Olanda are o miză uriașă, motiv pentru care selecționerul României trebuie să ia cele mai inspirate decizii în alcătuirea echipei de start.

Modificarea garantată este înlocuirea lui Nicușor Bancu, cel care este suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene. În locul său ar putea evolua Deian Sorescu sau Vasile Mogoș, favorit fiind primul.

O altă schimbare ar putea avea loc pe benzi, unde Ianis Hagi și Florinel Coman, titulari în partida cu Slovacia, să fie înlocuiți cu Dennis Man și Valentin Mihăilă.