N'Golo Kante se întoarce în Europa!? Anunțul făcut de francez

Deși în prezent joacă pentru Al Ittihad în Arabia Saudită, Kante, în vârstă de 33 de ani, nu exclude o revenire în Europa.

Francezul a avut prestații remarcabile împotriva Austriei și Olandei și a demonstrat că încă are calități de top.

Întrebat dacă cariera sa în Europa s-a încheiat, Kanté a răspuns categoric.

Kanté a avut un sezon bun cu Al Ittihad și se simte bine pregătit să revină la cel mai înalt nivel. Momentan prioritatea mijlocașului este să ajute 'Cocoșul Galic' să cucerească EURO 2024.

"Nu, nu s-a încheiat. Apreciez feedback-ul. În Arabia Saudită, este un fotbal nou, o experiență nouă. Să regăsesc aceste sentimente cu echipa Franței este frumos, ne dorim să facem bine", a declarat francezul, la o conferință de presă.

