În cea de-a treia zi a turneului final din Germania, Serbia dă piept cu una dintre favoritele la câștigarea titlului, Anglia. Cele două naționale fac parte din grupa C, unde se mai află Danemarca și Slovenia.

În Gelsenkirchen, înaintea partidei, au avut loc incidente violente între suporterii celor două reprezentative naționale, peste 200 de polițiști fiind nevoiți să intervină.

"Au început să se bată, să arunce cu scaune, cu orice au găsit prin jur", a declarat un oficial al forțelor de ordine germane, citat de The Sun.

Lots of reports of Albanian fans ambushing bars where Serbian and English fans are drinking in Gelsenkirchen. ????

Please stay safe if you’re over there watching the game today. ????????????????????????????????pic.twitter.com/140B09a3VG