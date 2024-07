Legendele Gary Lineker și Alan Shearer au văzut România în optimile EURO 2024 și au ajuns la aceeași concluzie

Partida României a fost analizată de Gary Lineker (63 de ani) și Alan Shearer (53 de ani), doi dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului englez. Ambii au remarcat superioritatea clară a Olandei, însă și primele 15-20 de minute foarte curajoase ale României.

Gary Lineker și Alan Shearer au analizat meciul România - Olanda 0-3 de la EURO 2024

Lineker și Shearer au ajuns la aceeași concluzie și când au discutat despre diferența de calitate dintre jucătorii români și cei olandezi.

"Olanda a arătat pentru prima dată foarte bine la acest turneu. România a început foarte bine meciul, însă Olanda a dominat ulterior, a ratat o mulțime de ocazii. După primele 15 minute, am zis: 'Dumnezeule! Cât de sus joacă România', însă apoi a venit golul și nu a avut calitatea necesară pentru a reveni", a spus Gary Lineker, la podcastul The Rest Is Football.

Gary Lineker, desemnat de două ori cel mai bun fotbalist al Angliei, în 1986 și 1992, a strâns 80 de meciuri și 48 de goluri la echipa națională. S-a retras în 1994, cele mai multe meciuri avându-le în tricourile lui FC Barcelona, Tottenham și Leicester.

"Olanda a fost echipa mult mai bună, chiar dacă România a impresionat în primele 15 minute prin pressing-ul avansat. Întreg jocul Olandei a fost superb, nu a oferit nicio șansă adversarului. La mijloc au dominat, iar Gakpo a fost, fără îndoială, omul meciului. Putea să mai aibă două-trei goluri, iar Olanda putea să înscrie de șase sau șapte ori la câte ocazii a avut. Merită pe deplin un loc în sferturi. României i-a lipsit calitatea în ofensivă, nu a pus pericol deloc. Olanda are jucători mai buni pe toate pozițiile", a spus și Alan Shearer.

Alan Shearer este în continuare cel mai bun marcator din istoria Premier League, cu 260 de goluri. S-a retras de la naționala Angliei în 2000, după o înfrângere suferită chiar contra României (2-3) la Campionatul European. Campion cu Blackburn Rovers în 1995, atacantul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Newcastle, unde a acumulat peste 400 de meciuri și peste 200 de goluri.

VIDEO Rezumat România - Olanda 0-3