Lamine Yamal a fost titular în toate cele cinci partide ale naționalei Spaniei de la EURO 2024: 3-0 vs. Croația, 1-0 vs. Italia, 1-0 vs. Albania, 4-1 vs. Georgia și 2-1 vs. Germania.

Lamine Yamal a mai stabilit un record la EURO 2024. ”Fenomen”

Fotbalistul celor de la FC Barcelona, cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a doborât deja două recorduri la EURO: cel mai tânăr debutant la un Campionat Europena, dar și cel mai tânăr fotbalist care a pasat decisiv la acest turneu.

Conform statisticilor OPTA, Lamine Yamal a mai stabilit un record. Winger-ul a creat 14 șanse la EURO 2024: ”cele mai multe pentru un puști la Mondial sau EURO. Fenomen”, a scris sursa anterior menționată.

14 - Lamine Yamal has created 14 chances at EURO 2024, the most by a teenager at a World Cup or EURO tournament that Opta has on record. Phenomenon. pic.twitter.com/uSi8YA7pgR — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2024

Lamine Yamal, în Spania - Germania

În actul secund, la doar șase minute de la reluarea jocului, Lamine Yamal i-a pasat lui Dani Olmo în interiorul careului, iar fotbalistul l-a învins fără emoții pe Manuel Neuer.

Yamal a ajuns, astfel, la a treia pasă decisivă la Campionatul European din 2024! Winger-ul a fost scos în minutul 63, iar în locul său a intrat Ferran Torres.