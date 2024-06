"Unitatea ne face puternici", a declarat Khvicha Kvaratskhelia, atacantul vedetă al Georgiei, după victoria cu 2-0 de miercuri în faţa Portugaliei, condusă de idolul său Cristiano Ronaldo, care a adus o calificare istorică în optimile Euro-2024.

La prima sa competiţie internaţională, Georgia a terminat între cele mai bune echipe de pe locul al treilea din grupe, după o înfrângere (3-1 cu Turcia), un egal (1-1 cu Cehia) şi o victorie. "Am făcut istorie. Nimeni nu credea că vom învinge Portugalia. Ne-am încurajat reciproc, ne-am spus că este posibil", a declarat jucătorul de 23 de ani, desemnat omul meciului.

"Am spus că nu contează cu cine ne confruntăm, vom intra pe teren să câştigăm", a mai spus el, la conferinţa de presă. "Vom fi cât se poate de concentraţi pentru următorul meci. Vom face tot posibilul să avem o prestaţie bună. Vom merge acolo să luptăm şi să câştigăm", a spus Kvaratskhelia.

???? In 2013, Cristiano Ronaldo traveled to Georgia ???????? to launch a football project with children…

???? 11 years later, Kvara, who was one of the kids there, scores a goal against CR7's Portugal in the #Euro2024 pic.twitter.com/VyOwCy8IsC