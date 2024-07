Franța s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024, după ce a învins Belgia cu scorul de 1-0, pe Dusseldorf Arena.

Calificarea Franţei a fost adusă de un autogol, marcat de Jan Vertonghen (85), la un şut al lui Randal Kolo Muani. "Les Bleus" au dominat jocul şi şi-au creat mai multe ocazii de gol, iar în cele din urmă au reuşit să facă diferenţa.

Belgia pierduse un singur meci din precedentele 18 partide internaţionale (11 victorii, 6 egaluri), cel cu Slovacia din faza grupelor (0-1).

După marcare autogolului de către Jan Vertonghen, Kylian Mbappe s-a îndreptat spre colegi pentru a sărbători.

Starul lui Real Madrid s-a îndreptat spre belgian și a făcut câteva semne controversate, după ce jucătorii au mai avut niște animozități și pe durata reprizei secunde.

Kylian Mbappe ran into the face of Jan Vertonghen after his own goal sent France into the quarter-finals ????????

The pair clashed earlier in the match after the former Spurs defender accused Mbappe of diving ???? pic.twitter.com/mCsya5o0M9