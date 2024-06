Gianluigi Donnarumma, cu capul în pâmânt după eliminarea de la EURO: "Suntem distruși"

Portarul și căpitanul echipei, Gianluigi Donnarumma, s-a arătat profund dezamăgit de prestația echipei sale și a recunoscut că au fost slabi pe toată durata partidei.

În minutul 24, Donnarumma a reușit să salveze un șut al lui Embolo, dar nu a mai putut face nimic la golul lui Remo Freuler din minutul 37. Ruben Vargas a pasat în careu către Freuler, al cărui șut a fost deviat ușor de fundașul italian Mancini, deschizând scorul pentru Elveția. La finalul primei reprize, Donnarumma a intervenit la șutul lui Rieder, respingând mingea în bară, dar elvețienii și-au mărit avantajul imediat după pauză prin golul superb înscris de Vargas în minutul 46.

Italia a avut câteva ocazii de a reveni în meci, inclusiv o bară a lui Scamacca în minutul 75, dar scorul final a rămas 2-0 pentru Elveția.

Donnaruma: "Suntem distruși"

Donnarumma a descris prestația Italiei ca fiind "teribilă" și a comentat că atât el, cât și colegii săi sunt "distruși" de înfrângere. Portarul italian a admis că a fost foarte greu să "găsească cuvintele pentru această seară" din cauza jocului slab.

”Suntem distruși, am fost teribili. Nu putem decât să ne prezentăm scuzele în fața fanilor. E inacceptabil, am fost foarte slabi tot meciul. Asta este realitatea. Am jucat teribil de slab în prima parte. Este realitatea, trebuie să o acceptăm. Doare, doare foarte tare. Ne prezentăm scuzele. Am dezamăgit și Elveția merită să treacă mai departe. Am avut mari probleme pe toată durata jocului, poate mai puțin pe final. Am lăsat prea multe spații, nu am făcut pressing. N-am avut nimic, toate ne-au lipsit”, a declarat Donnarumma, citat de Fabrizio Romano.

Elveția în sferturile de finală

Elveția a reușit să producă prima mare surpriză a fazelor eliminatorii de la Euro 2024, eliminând Italia, campioana en-titre, astfel s-a calificat în sferturile de finală. Acolo, echipa elvețiană va întâlni una dintre Anglia sau Slovacia.

