George Pușcaș a realizat o paralelă între Europeanul de tineret din 2019, găzduit de Italia și San Marino, și ediția actuală pentru seniori organizată în Germania.

George Pușcaș, de la EURO 2019 la EURO 2024

Atacantul orădean a fost în urmă cu cinci ani unul dintre cei mai valoroși jucători din selecționată condusă de Mirel Rădoi. Pușcaș spune într-un interviu pentru FRF TV că și-a îndeplinit un vis.

România - Olanda e marți, de la 19:00, la Munchen - detalii AICI despre bilete.

"În 2019, la tineret, am avut un grup la fel de frumos cum avem şi acum. Şi am plecat ca şi acum, nu prea credea nimeni că putem ieşi din grupa aceea de foc. Aşa a fost şi această grupă. Atunci nu mă gândeam că puteam să ajung în semifinale, dar sentimentul s-a construit pe parcurs, de la meci la meci. Iar după ce am realizat performanţa de la tineret mă gândeam că o să vreau să fac asta şi la echipa mare. Simţeam că la un moment dat o să vreau să joc la un European cu naţionala mare.

Iar acum, după tot ce s-a întâmplat în preliminarii, credeam că vom ieşi din grupa aceasta. Şi acum sperăm şi la mai bine. Pentru că este loc de şi mai bine. Echipa dacă a demonstrat până aici, poate să demonstreze şi în continuare. Şi de ce să ne mulţumim cu ce am făcut până acum? Eu cred cu tărie că avem potenţial şi că putem produce din nou asemenea bucurii suporterilor", a declarat George Pușcaș, într-un interviu pentru FRF TV.

EURO 2024 | Programul optimilor de finală

Sâmbătă 29 iunie

Elveţia - Italia (Berlin, 19:00)

Germania - Danemarca (Dortmund, 22:00)

Duminică 30 iunie

Anglia - Slovacia (Gelsenkirchen, 19:00)



Spania - Georgia (Koln, 22:00)

Luni 1 iulie

Franţa - Belgia (Dusseldorf, 19:00)

Portugalia - Slovenia (Frankfurt, 22:00)

Marţi 2 iulie