Fotbalul mai pierde o legendă! "Regele finalelor" și-a anunțat retragerea după EURO 2024: "Decizia e luată"

Finala de la Berlin va reprezenta ultima șansă pentru veteranul Jesus Navas (38 de ani) de a îmbrăca tricoul naționalei Spaniei. Legendarul jucător a transmis înaintea meciului că nu își mai poate schimba decizia. Mai mult decât atât, în luna decembrie își va agăța definitiv ghetele în cui, întrucât își termină contractul cu Sevilla.

Finala EURO 2024, ultimul meci pentru Jesus Navas la echipa națională

Jesus Navas a fost titular în duelul dintre Spania și Franța din optimile EURO 2024. Acesta l-a înlocuit pe fundașul dreapta Dani Carvajal (32 de ani), care a fost eliminat în partida cu Germania. Navas a jucat 58 de minute contra Franței, după care a fost schimbat cu Dani Vivian (26 de ani).

"Am dureri la șold de patru sau cinci ani. Dar asta nu m-a împiedicat să joc pentru națională, să îmi reprezint țara. Am dureri peste tot acum, dar important este ce am realizat aici. Am încercat să rămân neschimbat în acești ani, mulțumesc familiei pentru tot sprijinul acordat.

Am avut dureri mari și la meciul cu Franța, dar am vrut să ajut echipa cât am putut. Va fi ultimul meci (n.r finala EURO 2024), trebuie să profit la maximum de tot. Sunt mândru că familia mea încă se bucură să mă vadă aici. Finala va fi o experiență extraordinară pentru toată lumea.

E ceva special să particip într-o nouă finală. Ar fi ceva incredibil să câștigăm, ar fi o bucurie imensă pentru toată țara. Cariera mea a mers bine, sunt recunoscător pentru tot. În decembrie mă voi retrage de tot, decizia e deja luată. A venit momentul să fac acest pas", a declarat Jesus Navas, înaintea finalei EURO 2024.

VIDEO Spania a învins Franța în semifinale

"Regele finalelor"

EURO 2024 este al cincilea turneu final la care Jesus Navas participă alături de naționala Spaniei. Cu el în teren, "La Roja" a ajuns de fiecare dată în finala competiției. S-a întâmplat acest lucru la Campionatul Mondial din 2010, EURO 2012, Cupa Confederațiilor din 2013, Liga Națiunilor din 2023 și EURO 2024.

Din acest motiv Jesus Navas a primit porecla de "Regele finalelor". Spania a câștigat patru dintre competițiile enumerate mai sus. Ibericii au fost învinși doar în finala Cupei Confederațiilor din 2013, de Brazilia.

Jesus Navas are la activ 56 de meciuri pentru naționala Spaniei, pentru care a debutat în noiembrie 2009. La nivel de club a jucat numai pentru Sevilla și Manchester City. Pentru gruparea din Andaluzia a strâns 685 de meciuri oficiale!