"Este Nico Williams mai bun decât Mbappe?" Răspunsul dat de Luis de la Fuente înainte de Spania - Franța

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a participat la conferința de presă premergătoare jocului și a transmis din nou că are "încredere oarbă în naționala noastră".

Luis de la Fuente, înainte de Spania - Franța: "Suntem o echipă spectaculoasă, dar acum contează rezultatul"

"Avem în fața noastră o oportunitate pentru care am muncit mult să o avem. Este un meci care poate fi și o finală de Campionat European și un meci în care va trebui să facem puține greșeli.

Spania este o echipă spectaculoasă, însă acum contează cine câștigă. Ne dorim să jucăm frumos, dar să fim și eficienți. Ce contează cel mai mult acum este rezultatul", a declarat Luis de la Fuente, potrivit As.

Întrebat dacă își menține declarația oferită la startul EURO 2024, potrivit căreia Spania este cea mai bună echipă, De la Fuente a răspuns: "Din punctul meu de vedere, echipa mea este cea mai bună, însă în fața noastră se va afla Franța, care este la fel de bună ca noi".

Luis de la Fuente: "Jucătorii mei sunt cei mai buni / Mbappe e un geniu"

Într-o notă similară, un jurnalist l-a întrebat pe Luis de la Fuente dacă Nico Williams, noul star al Spaniei, este mai bun decât Mbappe în prezent. "Sunt doi jucători buni, dar, pentru mine, ai mei sunt cei mai buni", a răspuns antrenorul.

"Mbappe este imprevizibil. La ce nivel are, chiar și la 50% el face cât un alt fotbalist care e la 100%. Poate rezolva problema dintr-o singură mișcare. Mbappe e un geniu, un jucător de mare clasă. Vom încerca să îl blocăm cât putem și am încredere în potențialul nostru. Am încredere oarbă în echipă", a mai spus Luis de la Fuente.