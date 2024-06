Englezii s-au dezlănțuit după ce au văzut primul ”11” al naționalei: ”Ce caută acolo?! Cel mai slab”

Serbia și Anglia și-au dat duminică seară întâlnire pe ”Veltins Arena” din Gelsenkirchen. La ora disputării partidei, termometrele din oraș indicau nu mai mult de 16 grade Celsius.

Selecționerul Angliei, Gareth Southgate, a apelat la formula 4-2-3-1, cu Pickford în poartă, Walker, Stones, Guehi și Trippier în compartimentul defensiv, Trent Alexander-Arnold și Declan Rice ca închizători, iar Saka, Bellingham și Foden în spatele vârfului împins Harry Kane.

După ce au văzut primul ”11”, fanii englezi au răbufnit pe rețelele social media și au evidențiat că Trent Alexander-Arnold, fundașul dreapta al lui Liverpool, nu ar fi trebuit folosit pe post de mijlocaș defensiv.

”De ce e Trent în mijloc? E cel mai slab de acolo”, ”Trent în mijloc...”, ”TAA ar trebui să fie fundaș”, ”Ce caută Trent acolo?”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe platforma Twitter/X.

Your #ThreeLions to take on Serbia! ???? pic.twitter.com/dWKkaYO2EJ