Englezii au văzut primul ”11” al selecționatei lui Southgate și au răbufnit: ”Penibil” / ”E chiar rușinos”

Cele două reprezentative își vor da întâlnire la Dortmund, pe ”Signal Iduna Park”, în semifinalele Campionatului European din Germania, care se este televizat în România la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Pentru confruntarea de miercuri, Gareth Southgate a apelat la Jordan Pickford în poartă, Walker, Stones, Guehi în linia de fund, în timp ce compartimentul median l-a format din Saka, Mainoo, Rice, Trippier, iar în spatele vârfului împins Kane, i-a poziționat pe Foden și Bellingham.

Pe rețelele social media, suporterii englezi s-au arătat deranjați de faptul că Southgate nu i-a introdus în primul ”11” pe Cole Palmer, Anthony Gordon și Trent-Alexander Arnold.

”Unde e Palmer”, ”Din nou fără Palmer și Gordon? E chiar rușinos de la un punct”, ”Trent ar trebui să înceapă”, ”Selecție penibilă”, ”Fără Gordon, Palmer sau Trent. Nu-mi place”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe platforma Twitter/X.

Your #ThreeLions to play the Netherlands! ???? pic.twitter.com/rDGci8kIAr