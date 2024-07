Olanda, echipa care a eliminat România de la EURO 2024, nu a avut un meci lipsit de emoții. Turcia a condus din minutul 35, după golul stoperului Samet Akaydin din centrarea perfectă a lui Arda Guler, însă "Portocala mecanică" a întors scorul în decurs de doar șase minute, în actul secund, în urma reușitei lui Stefan de Vrij (70') și a autogolului semnat de Mert Muldur (76').

Ronald Koeman, surprins de eroarea lui Denzel Dumfries din Olanda - Turcia

Înainte de golul Turciei a surprins modul în care s-a apărat Denzel Dumfries. Nathan Ake a respins în mod evident o minge care se îndrepta spre corner, iar Dumfries a lăsat intenționat mingea să iasă în afara terenului, chiar protejând-o într-un duel cu un adversar. Din respectiva fază fixă a ieșit golul înscris de Akaydin.

Ronald Koeman, selecționerul Olandei, s-a declarat și el mirat de eroarea fundașului lateral de la Inter, însă spune că deja l-a iertat pe cel care a centrat decisiv la autogolul Turciei.

"Am fost surprins. M-am întrebat ce face Denzel Dumfries, nu am înțeles de ce a lăsat mingea să iasă. Cred că nu a observat că Ake atinsese balonul. Trebuia să o lovească pentru a evita cornerul.

Una peste alta, ne-am apărat bine, chiar dacă la faza golului nu am respectat linia și nu a fost ofsaid. În fine, Denzel este iertat. Dacă am avea mai mulți jucători cu inimă mare precum el, am fi putut face mai multe.

Știam de la început că va fi un meci dificil și că Turcia va lupta cu entuziasm. Totuși, este o echipă care are și calitate. Suntem foarte fericiți, am ajuns în semifinale le Campionatul European. În primă fază i-am găsit cu ușurință cu mingi pe Xavi Simons și Steven Bergwijn, însă Turcia a început să se apere mai bine de la un moment dat, a închis spațiile și a trebuit să schimbăm tactica", a spus Ronald Koeman, la NOS.

În semifinalele EURO 2024, Olanda va înfrunta Anglia, în timp ce Spania se va duela cu Franța.