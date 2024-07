Dumitru Dragomir anunță următorul transfer spectaculos pentru fotbalul românesc: ”Pleacă pe 10 milioane de euro”

Chiar dacă nu a primit foarte multe șanse ca titular la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu (26 de ani) a fost titular incontestabil în naționala României pe postul de fundaș dreapta.

Evoluțiile sale i-au impresionat chiar și pe reprezentanții cluburilor importante din străinătate. Brighton sau Atalanta Bergamo sunt doar două dintre echipele interesate de serviciile fotbalistului român.

Dumitru Dragomir: ”Rațiu se vinde cu 10 milioane de euro”

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, este convins că Rațiu va pleca de la Rayo Vallecano pentru o sumă impresionantă, de zece milioane de euro. Atât cer și spaniolii pentru a renunța la fundașul de bandă.

„Rațiu se va vinde cu milioane, pleacă pe 10 milioane de euro, iar el va lua cel puțin 3 milioane. Acum și-au dat seama și spaniolii ce fotbalist au în curte. Mă înjură unii, dar pentru mine revelația a fost Coman.

Nu am avut încredere în el și îmi pare rău. Are o inteligență pe faza de apărare, anihilează ambii jucători care pleacă în atac. Are capacitate mare de efort, dacă nu ai inteligență nu poți să faci și faza de apărare”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

Andrei Rațiu a jucat până acum în Spania și în Olanda

Andrei Rațiu a avut 16 apariții pentru Rayo Vallecano în stagiunea recent încheiată. Românul, născut la Aiud, dar crescut în Spania, este cotat la 1,4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

De-a lungul anilor, fundașul dreapta a evoluat la cluburi precum Villarreal și Huesca, în Spania, și la ADO Den Haag, în Olanda.

Rațiu a debutat pentru România în septembrie 2021, la o victorie cu Islanda, 2-0. De atunci, „Sonic” a adunat 20 de selecții pentru „tricolori”. De asemenea, a participat cu România și la Jocurile Olimpice.