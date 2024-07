Gareth Southgate a devenit al treilea antrenor care atinge două finale de EURO, după germanii Helmut Schoen şi Berti Vogts. Tehnicianul s-a calificat în finala de la Berlin fără a fi pierdut vreunul din cele 13 meciuri ale sale la EURO (8 victorii, 5 egaluri) ca antrenor (excluzând loviturile de departajare) - cea mai lungă serie pentru un antrenor din istoria EURO.

Francezul Francois Letexier a fost desemnat arbitrul finalei. Letexier va fi asistat de compatrioţii săi Cyril Mugnier şi Mehdi Rahmouni, în timp ce conaţionalii Jerome Brisard şi Willy Delajod vor fi responsabili cu arbitrajul video (VAR).

