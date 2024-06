Selecționerul României, Edward Iordănescu, a pregătit cu precizie jocul de la Munchen, iar tricolorii au dominat-o pe Ucraina și au reușit, în cele din urmă, să o învingă cu 3-0, pe un stadion plin de români.

Discurs-manifest după România - Ucraina 3-0: ”Asta a făcut diferența”

Ioan Ovidiu Sabău, fost internațional român, a sugerat că la o astfel de partidă diferența o face ”pasiunea pentru fotbal”. De asemenea, Sabău a evidențiat că tricolorii au realizat un ”meci extraordinar”, chiar dacă ucrainenii au evoluat sub așteptări.

”Toți au arătat foarte bine. O echipă cu pasiune. Ce face diferența la un astfel de joc este pasiunea pentru fotbal. Starea de bine, de bucurie, că nu au primit gol... Nu am văzut o reacție la ucraineni când pierdeau mingea. Am rămas bine în zona de 16 metri. După joc, nu am avut un super adversar. Și ei probabil ne-au tratat diferit. Dar și ei s-au calificat destul de greu. Noi am fost cei care nu i-am lăsat să joace. Noi am făcut un meci extraordinar.

Belgia va aborda cu alt spirit (n.r. meciul cu România). La ce jucători au, probabil că intră și ei mai greu. E posibil ca echipele bune să intre mai greu în ritm. Dacă ai același spirit (n.r. ca la meciul cu Ucraina)... Nu a fost ușor să alergi atât de mult. A fost o încărcătură. Poate nu mai avem aceeași agresivitate. Mulți dintre ei au experiență cum să pregătească un asemenea joc (n.r. cu Belgia).

E greu să anticipez cu Belgia care a arătat destul de rău. E posibil (n.r. să fie schimbări), depinde cum s-au simțit și ei. Am văzut că a intrat și Ianis destul de bine. E acel grup de jucători care a fost în Italia. Se simt bine. E clar că a trecut și timpul peste ei”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit DigiSport.

Echipele de start

România: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu (căpitan) - Man, Drăguș, Coman

Rezerve: Moldovan, Târnovanu – Rus, Nedelcearu, Alibec, Cicâldău, Pușcaș, Hagi, Mihăilă, Olaru, Mogoș, Sorescu, Racovițan, Bîrligea, 26

Selecționer: Edward Iordănescu

Ucraina: Lunin - Konoplya, Zabarniy, Matvycenko, Zinchenko - Stepanenko, Brazhko - Tsygankov, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

Rezerve: Buschchan, Trubin - Svatok, Tymchyk, Bondar, Talovierov, Zubkov, Shaparenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Yaremchuk, Vanat, Yarmolenko

Selecționer: Serghei Rebrov

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)