Federația de Fotbal din Bulgaria și-ar fi dorit ca meciul să se desfășoare la Varna, însă maghiarii nu au acceptat aceast lucru, locația rămânând Sofia.

Partida a avut loc fără spectatori, însăîn afara stadionului Vasil Levski a fost haos, fiind mai multe facțiuni de ultrași din Bulgaria.

Suporterii ai echipelor rivale s-au strâns în zona arenei au protestat împotriva lui Borislav Mihailov, șeful Federației, producându-se numeroase incidente violente.

16.11.2023????????Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/DGTsRkKwy7