Detaliul care ne face să visăm cu ochii deschiși! De ce are România șanse să treacă de Olanda

După 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia, tricolorii lui Edward Iordănescu au terminat pe locul 1 în grupă și s-au calificat în optimile de finală, acolo unde vor întâlni, la Munchen, Olanda, live, marți, de la ora 19:00, pe Pro TV și Voyo.

De cealaltă parte, Olanda a încheiat pe trei Grupa D, după ce a înregistrat o victorie (2-1 vs. Polonia), un rezultat de egalitate (0-0 vs. Franța) și o înfrângere (2-3 vs. Austria).

Deși pe hârtie Olanda este favorită, Adrian Mihalcea, antrenor al Unirii Slobozia, fost internațional, crede că România poate merge mai departe la Campionatul European din Germania și poate înregistra o nouă victorie, pentru o calificare în sferturile întrecerii.

Adrian Mihalcea, remarcă interesantă înainte de România - Olanda

Olanda nu l-a impresionat pe fostul mare atacant, care a avut evoluții deloc solide în faza grupelor. În plus, la EURO 2024 Mihalcea a văzut un trend interesant, anume că naționalele care s-au impus în anumite partide au avut o posesie redusă, așa cum s-a întâmplat și cu naționala României în jocul Ucraina.

Mihalcea a precizat că situația se poate repeta și în jocul cu olandezii.

”Acum vom juca în optimi, dar nici Olanda nu practică un fotbal la nivelul lotului, adică este una dintre echipele importante ale acestui turneu final care nu joacă la ce te aştepţi. Noi nu avem nimic de pierdut, în sensul în care dacă s-ar întâmpla să nu ne calificăm nu ar fi niciun capăt de ţară.

Însă, un lucru pe care l-am remarcat la acest turneu final e că nu mai câştigă echipele care au posesie. Și noi, în primul meci, am avut o posesie de 30%. Putem să facem și acum asta cu jocul nostru, pentru că valoric suntem sub jucătorii olandezi”, a declarat Adi Mihalcea, la Prima Sport.

România – Olanda, duel tare și în tribune

România a terminat pe primul loc în Grupa E de la EURO 2024 cu patru puncte, la fel ca Belgia, Slovacia și Ucraina, doar că tricolorii au beneficiat de un golaveraj mai bun decât al celorlalte reprezentative.

Dacă românii au impresionat în Germania susținându-și naționala, olandezii au fost cel puțin egalii noștri. Suporterii ”Portocalei mecanice” au reprodus la fiecare partidă a selecționatei lui Ronald Koeman o atmosferă incendiară.

Bătălia dintre România și Olanda nu se va da doar în teren, ci și în tribune. ”Marea galbenă” de suporteri români va fi nevoită să estompeze la Munchen atmosfera pe care o va genera ”marea portocalie”.