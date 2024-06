Lucian Sânmărtean a retrăit amintiri de la ultimul turneu final la care a participat naționala României, în cadrul emisiunii "Emoții Europene", moderată de Cătălin Oprișan și Andru Nenciu.

Care a fost vârful de formă a mijlocașului

Întrebat despre perioadă de "vârf" a sa, "Magicianul" a dat din casă și a început să povestească despre campania de calificare a României la EURO 2016.

Sâmmărtean a continuat și a vorbit despre cum Victor Pițurcă, cel ce avea să fie înlocuit de Anghel Iordănescu în postul de selecționer, a purtat un factor important în dezvoltarea sa ca fotbalist și nu numai.

Fără a avea o grupă foarte puternică, dar cu adversari precum Ungaria, Grecia sau Irlanda de Nord, România a terminat campania de calificare neînvinsă și fără gol primit în deplasare.

Selecționata României a făcut parte din grupa F a preliminariilor alături de Irlanda de Nord, Ungaria, Finlanda, Insulele Feroe și Grecia.

Cătălin Oprișan: A fost acea campanie de calificare vârful de formă?

Lucian Sânmărtean: Da, după perioada Vaslui am ajus la perioada Steaua, unde pregătirea foarte bună, liniștea pe care o aveam, maturitatea pe care o dobândisem, linistea pe care o aveam în joc, a colaborat cu o reapropiere de maestrul selecționer Victor Pițurcă și lucrurile au funcționat foarte bine. Dânsul m-a luat de la Steaua, am început să discutăm foarte mult. Dacă în urmă cu patru ani nu discutam, la 32 de ani am avut un dialog foarte corect, foarte cinstit. L-am simțit vertical și drept despre jucători, despre neselecționări. Eu nu am mai avut nimic de pierdut, a trebuit să trag de mine ca să îmi depășesc emoțiile, teama de eșec, ca să pot ajuta echipa să ne calificăm.

Rezultatele României în preliminariile EURO 2016

Grecia – ROMÂNIA 0-1

0-1 ROMÂNIA – Ungaria 1-1

– Ungaria 1-1 Finlanda – ROMÂNIA 0-2

0-2 ROMÂNIA – Irlanda de Nord 2-0

– Irlanda de Nord 2-0 ROMÂNIA – Insulele Feroe 1-0

– Insulele Feroe 1-0 Irlanda de Nord – ROMÂNIA 0-0

0-0 Ungaria – ROMÂNIA 0-0

0-0 ROMÂNIA – Grecia 0-0

– Grecia 0-0 ROMÂNIA – Finlanda 1-1

– Finlanda 1-1 Insulele Feroe – ROMÂNIA 0-3

Clasamentul final din preliminarii

1. Irlanda de Nord 21p

2. România 20p

3. Ungaria 16p

4. Finlanda 12p

5. Feroe 6p

6. Grecia 6p

