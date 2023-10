Republica Moldova a ţinut în şah Polonia, pe care a învins-o cu 3-2 în tur, obținând duminică seara un rezultat de egalitate în deplasare, scor 1-1.

Golgheterul Ion Nicolaescu (26) a deschis scorul pentru jucătorii de peste Prut, din pasa lui Vadim Raţă, dar Polonia a egalat prin Karol Swiderski (53).

Moldova s-a bazat pe 6 fotbaliști din România în 1-1 cu Polonia

Dorin Răilean (Chindia Târgovişte - Liga 2) a fost titular în poarta oaspeţilor, Maxim Cojocaru (Chindia) a jucat 60 de minute, fiind înlocuit cu Vitalie Damaşcan (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), Vadim Raţă (FC Voluntari) a fost schimbat în minutul 79 cu Serafim Cojocari (Unirea Slobozia - Liga 2), iar Victor Bogaciuc (Chindia) a fost introdus în minutul 79, în locul lui Nicolaescu.

Moldova are 9 puncte (golaveraj 6-6), sub podiumul Albania (13 p, ca și calificată), Cehia (11 p) și Polonia (10 p - un meci în plus disputat, golaveraj 9-9), dar cu șanse reale de calificare la Euro 2024, unde însă depinde și de jocul rezultatelor din grupă.

Varianta ideală pentru Moldova (care a început campania cu un rușinos 1-1 pe teren propriu cu Insulele Feroe!) ar fi să câștige acasă cu Albania și să nu piardă în deplasarea din Cehia, sperând totodată ca Polonia să obțină un rezultat bun cu Cehia (tricolorii de peste Prut sunt avantajați de rezultatele directe cu polonezii, 3-2 și 1-1).

Clasamentul din grupa Moldovei după rezultatele de duminică

Grupa E

Cehia - Feroe 1-0

Au marcat: Tomas Soucek 76 - penalty.

Polonia - Moldova 1-1

Au marcat: Karol Swiderski 53, respectiv Ion Nicolaescu 26.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Albania 6 4 1 1 11-3 13

2 Cehia 6 3 2 1 8-5 11

3 Polonia 7 3 1 3 9-9 10

4 Republica Moldova 6 2 3 1 6-6 9

5 Feroe 7 0 1 6 2-13 1

Meciurile rămase de disputat în grupa Moldovei

17 noiembrie: Moldova - Albania, Polonia - Cehia

20 noiembrie: Albania - Insulele Feroe, Cehia - Moldova

Rezultatele Moldovei din preliminarii: 1-1 (a) cu Insulele Feroe, 0-0 (a) cu Cehia, 0-2 (d) cu Albania, 3-2 (a) cu Polonia, 1-0 (d) cu Insulele Feroe, 1-1 (d) cu Polonia

Caseta meciului Polonia - Moldova 1-1

Polonia - Moldova 1-1

Au marcat: Karol ŚWIDERSKI (53), respectiv Ion NICOLAESCU (26)

15 octombrie. Varșovia. Stadionul Național

Arbitru: Artur Dias (Portugalia). Asistenți: Paulo Soares și Pedro Ribeiro (ambii, Portugalia). Al 4-lea oficial: António Nobre (Portugalia)

Cartonașe galbene: Przemysław FRANKOWSKI, respectiv Oleg REABCIUK, Maxim COJOCARU, Virgiliu POSTOLACHI, Denis MARANDICI, Sergiu PLĂTICĂ, Dorian RAILEAN

POLONIA: 1.Wojciech SZCZESNY, 4.Tomasz KEDZIORA (11.Kamil GROSICKI, 84), 5.Patryk PEDA, 7.Arkadiusz MILIK (16.Adam BUKSA, 72), 9.Karol ŚWIDERSKI, 10.Piotr ZIELINSKI (c), 14.Jakub KIWIOR, 15.Patryk DZICZEK (23.Bartosz SLISZ, 46), 19.Przemysław FRANKOWSKI 20.Sebastian SZYMANSKI (8.Filip MARCHWINSKI, 72), 21.Pawel VSZOLEK (13.Jakub KAMINSKI, 72)

Rezerve: 12.Łukasz SKORUPSKI, 22.Marcin BULKA, 2.Matty CASH, 3.Mateusz WIETESKA, 6.Jakub PIOTROWSKI, 17.Damian SZYMANSKI, 18.Bartosz BERESZYNSKI

Antrenor: Michal PROBIERZ

MOLDOVA: 23.Dorian RAILEAN, 2.Oleg REABCIUK, 4.Vladislav BABOGLO, 6.Denis MARANDICI, 8.Nichita MOȚPAN (7.Mihail PLĂTICĂ, 70), 9.Ion NICOLAESCU (19.Victor BOGACIUC, 79), 13.Maxim COJOCARU (10.Vitalie DAMAȘCAN, 60), 14.Artur CRACIUN, 17.Virgiliu POSTOLACHI, 21.Ioan-Călin REVENCO (20.Sergiu PLATICA, 70), 22.Vadim RAȚĂ (c) (18.Serafim COJOCARI, 79)

Rezerve: 1.Nicolai CEBOTARI, 12.Cristian AVRAM, 3.Vadim BOLOHAN, 5.Veaceslav POSMAC, 11.Andrei COBEȚ, 15.Ion JARDAN, 16.Dinis IEȘEANU

Antrenor: Serghei CLEȘCENCO (info: FMF)