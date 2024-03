În urmă cu două săptămâni, la parterul Unirea Shopping Center, fanii fotbalului au putut admira trofeul EURO 2024, care a fost expus publicului. Betano România le-a făcut o surpriză pasionaților de fotbal cu trei luni și jumătate înaintea startului turneului din Germania, transmis în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

La evenimentul impresionant de la Unirea Shopping Center, suporterii naționalei României, calificată la EURO 2024, au putut să stea de vorbă și să-și facă selfieuri atât cu Ciprian Marica, ambasador Betano, cât și cu fotbalișii Darius Olaru (FCSB), Florinel Coman (FCSB), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) și David Lazar (Universitatea Craiova).

Dragoș Mîndreci: "S-au aliniat astrele!"

La emisiunea Poveștile Sport.ro, Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România, a dezvăluit mai multe detalii despre cum a fost adus la București trofeul Campionatului European din Germania. Iată mai jos o parte a interviului - puteți vedea întreaga emisiune în filmarea atașată mai sus.

Cum ați reușit să aduceți acest trofeu și să îl prezentați publicului?

Aș spune că s-au aliniat astrele în primul rând. De ce astrele!? Fiindcă sunt foarte mulți factori în această ecuație, în sensul că noi, la nivel de grup, Betano este sponsor oficial al EURO 2024. Unul dintre beneficiile pe care noi le-am negociat a fost posibilitatea de a aduce în două țări cupa și să o prezentăm publicului larg.

Foarte interesant este că Betano, ca și brand, a început.. putem spune că este un brand românesc. Și-a început activitatea în 2016 în România, iar în turul pe care Cupa îl parcurge, a început în România. Următoarea țară va fi Grecia, apoi Portugalia. Desigur, se discută și pentru alte țări, dar partea interesantă este că UEFA are niște reguli destul de stricte și, fără să dăm din casă, UEFA nu este casa noastră, să spunem așa, pentru unele țări, încă se gândesc dacă să trimită cupa, sau nu.

Ce ai simțit în ochii fanilor care au venit la Unirea Shopping Center?

Foarte mult interes, foarte multă curiozitate, în rândul fanilor, dar și în rândul jurnaliștilor care au fost acolo. Eu nu mă consider un fanatic al sportului dar cea mai mare plăcere și emoție pe care am simțit-o a fost când am văzut jurnaliști cu multă experiență, pe care aș putea spune că îi venerez, sau că îi cunosc din media, să spunem așa, să îi văd spunând: "Wow, ce tare!".

Este unul dintre trofeele care circulă mai rar, cupa Champions League o putem vedea, și am avut ocazia, cupa EURO este greu de vânat, greu de văzut. Cumva a crescut și pentru mine importanța momentului mai mult auzind astfel de vorbe, astfel de opinii din partea oamenilor cu mult mai multă experiență și pasiune decât mine.