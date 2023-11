Selecționerul Serghei Cleșcenco a anunțat lotul naționalei Moldovei, care va intra în cantonamentul de pregătire din perioada 13-21 noiembrie 2023, înaintea meciurilor cu Albania și Cehia din preliminariile EURO 2024, informează Federația Moldovenească de Fotbal.

Din listă fac parte 25 de jucători, dintre care 7 sunt din campionatul intern și alți 6 evoluează în prezent în România: portarul Dorian Railean (Chindia Târgoviște), mijlocașii Vadim Rață (FC Voluntari), Serafim Cojocari (Unirea Slobozia) și Victor Bogaciuc (Chindia Târgoviște), și atacanții Vitalie Damașcan (Sepsi) și Maxim Cojocaru (Chindia Târgoviște).

Lotul Moldovei pentru partidele decisive pentru calificarea la turneul final

Portari: Dorian Railean (Chindia Târgoviște, România, 14 meciuri / 0 goluri marcate), Cristian Avram (Araz-Naxçıvan, Azerbaidjan, 8/0), Nicolae Cebotari (Zimbru Chișinău, 0/0)

Fundași: Veaceslav Posmac (Boluspor, Turcia, 66/2), Ion Jardan (FC Petrocub, 50/0), Oleg Reabciuc (Spartak Moscova, Rusia, 43/0), Vadim Bolohan (Milsami Orhei, 40/1), Sergiu Platica (FC Petrocub, 42/0), Ioan-Călin Revenco (FC Petrocub, 21/1), Artur Crăciun (Puszcza Niepołomice, Polonia, 20/0), Denis Marandici (Turan Tovuz, Azerbaidjan, 10/0), Vladislav Baboglo (Karpaty, Ucraina, 6/1), Dinis Ieșeanu (Zimbru Chișinău, 0/0)

Mijlocași: Vadim Rață (FC Voluntari, România, 41/2), Nichita Moțpan (FC Fakel Voronej, Rusia, 14/2), Mihail Platica (FC Petrocub, 13/1), Serafim Cojocari (Unirea 04 Slobozia, România, 8/0), Victor Bogaciuc (Chindia Târgoviște, România, 7/0), Mihail Caimacov (NK Sloven Belupom, Croația, 20/1), Victor Stînă (Ponserroikos F.C., Grecia, 10/2)

Atacanți: Ion Nicolaescu (SC Heerenveen, Țările de Jos, 39/14), Vitalie Damașcan (Sepsi, România, 32/3), Maxim Cojocaru (Chindia Târgoviște, România, 17/0), Virgiliu Postolachi (FC Grenoble Foot 38, Franța, 15/0), Andrei Cobeț (Slavia Mozîr, Belarus, 2/0)

În cadrul preliminariilor Campionatului European 2024, ”tricolorii” de peste Prut vor întâlni Albania pe 17 noiembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul Zimbru din Chișinău, iar apoi, pe 20 noiembrie, de la ora 21:45, vor juca în deplasare, cu Cehia, la Olomouc.

Cum se califică Republica Moldova la Euro 2024

Republica Moldova a ţinut în şah luna trecută Polonia, pe care a învins-o cu 3-2 în tur, obținând un rezultat de egalitate în deplasare, scor 1-1.

În grupă, Moldova are 9 puncte (golaveraj 6-6), sub podiumul Albania (13 p, ca și calificată), Cehia (11 p) și Polonia (10 p - un meci în plus disputat, golaveraj 9-9), dar cu șanse reale de calificare la Euro 2024, unde însă depinde și de jocul rezultatelor din grupă.

Varianta ideală pentru Moldova (care a început campania cu un rușinos 1-1 pe teren propriu cu Insulele Feroe!) ar fi să câștige acasă cu Albania și să nu piardă în deplasarea din Cehia, sperând totodată ca Polonia să obțină un rezultat bun cu Cehia (tricolorii de peste Prut sunt avantajați de rezultatele directe cu polonezii, 3-2 și 1-1).

Clasamentul în grupa Moldovei

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Albania 6 4 1 1 11-3 13

2 Cehia 6 3 2 1 8-5 11

3 Polonia 7 3 1 3 9-9 10

4 Republica Moldova 6 2 3 1 6-6 9

5 Feroe 7 0 1 6 2-13 1

Meciurile rămase de disputat în grupa Moldovei

17 noiembrie: Moldova - Albania, Polonia - Cehia

20 noiembrie: Albania - Insulele Feroe, Cehia - Moldova

Rezultatele Moldovei din preliminarii: 1-1 (a) cu Insulele Feroe, 0-0 (a) cu Cehia, 0-2 (d) cu Albania, 3-2 (a) cu Polonia, 1-0 (d) cu Insulele Feroe, 1-1 (d) cu Polonia

Info: Federația Moldovenească de Fotbal