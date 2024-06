Croația - Italia, meciul zilei la EURO 2024, live pe Pro TV și VOYO (22:00). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom 

de Dan Chilom

Meci decisiv astăzi în cea mai dificilă grupă de la Euro. Croații, au doar un punct după două partide, obținut în meciul cu Albania, iar dacă nu vor câștiga în această seară, vor părăsi Germania. De partea cealaltă, italienii au câștigat cu Albania cu scorul de 2-1, și au pierdut 1-0 cu Spania, un meci în care scorul putea fi mult mai mare în favoarea ibericilor.

În meciurile directe dintre cele două, Croația are două victorii, Italia niciuna, iar cinci partide s-au terminat la egalitate. Ultima întâlnire dintre Croația și Italia a avut loc în 2015, și s-a terminat la egalitate, 1-1.

Cele două naționale sunt vecine de clasament în topul FIFA. Croația ocupă poziția a-9-a, iar Italia a-10-a.

Croația - Italia | Echipe probabile

Luciano Spalletti nu s-a întâlnit niciodată cu Zlatko Dadic.

Italia este ușor favorită la casele de pariuri cu o cotă de 2.50, iar Croația are 3.10.

Croația - Italia | Probabili marcatori

Gianluca Scamacca - cotă 3.50

Federico Chiesa - cotă 4.50

Ante Budimir - cotă 4.40

Kramaric - cotă 4.00

⚽️ Nicolo Barella are cele mai mari șanse de a ieși “Man of the match”.

⚽️ Partida se desfășoară la Leipzig pe Red Bull Arena.

⚽️ Jocul va fi oficiat de Danny Makkelie din Olanda,arbitru care acordă în medie 3,4 cartonașe galbene per meci, și 0,2 roșii.

Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X.