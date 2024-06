Controversele care-l "bântuie" pe arbitrul de la Belgia - România: asociat cu un partid extremist, interzis la marile meciuri de la EURO!

Polonezul Szymon Marciniak (43 de ani), arbitrul trimis de UEFA la Belgia - România (sâmbătă, ora 22:00, live pe ProTV și VOYO) are un trecut apropiat foarte controversat, iar forul continental a decis să-l treacă în plan secund la turneul final din Germania ca urmare a erorii mari comise în finalul returului semifinalei UCL dintre Real Madrid și Bayern Munchen, scor 2-1.

În finalul duelului de pe "Santiago Bernabeu", centralul polonez a fluierat prematur un ofsaid și nu a permis, astfel, intervenția VAR la un gol marcat de De Ligt care putea schimba soarta dublei manșe.

În urma gafei, UEFA a decis să nu-l delege la meciul de deschidere de la EURO (Germania - Scoția 5-1), dar pedepsele nu se opresc aici. Potrivit presei poloneze și germane, Marciniak nu va arbitra nicio partidă a țării gazde și, mai mult, va fi ținut departe de meciurile tari din fazele eliminatorii. Cu toate acestea, va conduce Belgia - România, partidă esențială pentru soarta Grupei E!

Putea rata finala UCL din 2023 dintr-un motiv incredibil

Ecuson FIFA încă din anul 2011, când avea doar 30 de ani, Marciniak era unul dintre cei mai apreciați "cavaleri ai fluierului" în urmă cu două sezoane, motiv pentru care forul mondial l-a trimis la centru la finala Campionatului Mondial din Qatar, câștigată de Argentina în fața Franței la penalty-uri. Nu avea să fie, însă, ultimul mare meci al carierei.

În 2023, an în care a fost desemnat cel mai bun arbitru al lumii, Marciniak a fost la un pas să rămână fără dreptul de a arbitra finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Internazionale Milano. Motivul?

Marciniak a luat parte la o manifestație publică a partidului exremist polonez Konfederacia, un fel de AUR al scenei politice din România, bazat pe idei precum xenofobia, homofobia, rasismul și antisemitismul.

Cazul său a ajuns pe masa conducătorilor UEFA care, în cele din urmă, i-au acordat clemență și l-au lăsat să conducă meciul în care Pep Guardiola le-a adus "cetățenilor" prima Ligă a Campionilor din istorie. Apoi, a condus și finala Cupei Mondiale a Cluburilor dintre Man. City și Fluminense.

"După ce am reflectat asupra situației, a devenit evident că am fost indus în eroare și că nu am fost conștient de adevărata natură a evenimentului. Nu am avut cunoștință că a fost asociat cu mișcarea de extremă dreaptă poloneză. Dacă aș fi știut acest lucru, categoric aș fi refuzat invitația", se apăra Marciniak, la acea vreme.

La aproape un an distanță, lui Marciniak i s-a reproșat la scară largă greșeala făcută pe finalul meciului Real Madrid - Bayern, majoritatea specialiștilor considerând că nu a luat decizia corectă la reușita semnată de De Ligt. Ca urmare, Bild a anunțat că polonezul nu va arbitra Germania în niciun meci de la European, iar ziariștii din țara sa natală au lansat ideea că nu va primi vreun meci de top din fazele eliminatorii, tot ca pedeapsă pentru modul defectuos în care a gestionat situația în finalul blockbuster-ului de pe "Santiago Bernabeu".