Cine este MVP-ul partidei Spania - Germania

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire vineri seară la Stuttgart, pe ”MPHArena”. La capătul celor 90 de minute, Spania a eliminat Germania după ce s-a impus în minutele de prelungiri cu 2-1.

După meci, UEFA l-a desemnat Omul Meciului pe Dani Olmo, fotbalistul care a intrat în minutul opt la Stuttgart în locul lui Pedri, ieșit accidentat, și care a marcat în minutul 51 și a pasat decisiv la golul victoriei din minutul 119, înscris de Mikel Merino.

Pe lângă golul și pasa de gol, Dani Olmo și-a creat numeroase ocazii la poarta lui Manuel Neuer.

