Cine este Glenn Nyberg, arbitrul de la România - Ucraina. Thomas Tuchel l-a făcut praf în aprilie 

Glenn Nyberg va fi ajutat la cele două linii de suedezii Mahbod Beigi și Andreas Söderqvist, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat norvegianul Espen Eskås. În camera VAR se vor afla olandezii Rob Dieperink și Pol van Boekel, dar și francezul Jérôme Brisard.

Glenn Nyberg are 35 de ani și a intrat pe lista FIFA în 2016. Suedezul a mai arbitrat naționala României o singură dată, în septembrie 2020, la victoria tricolorilor cu Austria (3-2), din Liga Națiunilor. Tot în 2020, dar în octombrie, Nyberg a fost la centru în duelul CFR Cluj - Young Boys (1-1), din Europa League.

În sezonul 2023/2024, Glenn Nyberg a arbitrat cinci partide din UEFA Champions League, patru în grupe și sfertul de finală dintre Arsenal și Bayern Munchen, scor 2-2. La duelurile din UCL se mai adaugă două partide din Europa League (AEK Atena - Olympique Marseille 0-2 și Slavia Praga - AC Milan 1-3), dar și una din Conference League (Olympiacos - Ferencvaros 1-0).

Glenn Nyberg a fost aspru criticat de Thomas Tuchel după meciul din aprilie dintre Arsenal și Bayern Munchen, scor 2-2, în turul sferturile de finală UCL. În minutul 66 al partidei de pe Emirates, David Raya, goalkeeper-ul londonezilor, a executat un aut de poartă trimițând o pasă către coechipierul Gabriel, care a luat mingea în mână pentru a repune el mingea în joc.

And that Saka situation was never a penalty.

He should have been booked for simulation.

And this Raya/Gabriel situation should have been a penalty to Bayern. pic.twitter.com/mCGdBePCFw