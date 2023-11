Cel mai simplu culoar la EURO 2024: "Toate echipele vor să fie în aceste două grupe!"

Cu câteva zile înaintea evenimentului de la Hamburg, publicația croată Dnevnik scrie despre "cele două grupe de la EURO în care toate echipele vor să fie", referindu-se la un culoar mai accesibil în fazele eliminatorii.

Concret, formațiile din grupa B și grupa E au două avantaje importante față de restul. Câștigătoarele celor două grupe vor întâlni în optimile de finală o ocupantă a poziției a treia, iar locul 2 va înfrunta în optimi tot o echipă clasată pe poziția secundă, conform țintarului stabilit de UEFA.

Judecând pur teoretic, grupa B și grupa E oferă cel mai simplu culoar la EURO 2024, având în vedere că sunt singurele care au un avantaj atât pentru prima, cât și pentru a doua clasată. În majoritatea celorlalte situații, o câștigătoare de grupă joacă în optimi contra unei formații care a încheiat pe locul doi și invers.

