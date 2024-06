Ce schimbare vede Dănuț Lupu în echipa României pentru meciul cu Slovacia: ”Cred că-l bagă pe el”

Înainte de ultima etapă din Grupa E, toate cele trei echipe sunt la egalitate de puncte, cu câte trei, astfel că orice scenariu este posibil.

Dănuț Lupu: ”Cred că îl va băga pe Ianis”

În precedenta partidă, pierdută cu Belgia (0-2), Edi Iordănescu a făcut o singură schimbare față de meciul cu Ucraina. Valentin Mihăilă i-a luat locul în primul ”11” lui Florinel Coman. Acum, Dănuț Lupu, fostul internațional, vede o altă schimbare.

Fostul campion al României cu Dinamo și Rapid crede că Ianis Hagi va fi titular în meciul decisiv pentru calificare, care se va disputa la Frankfurt.

„Eu cred că va juca cu aceeași echipă. Nu cred că va face multe schimbări. Edi nu este antrenorul care să schimbe mult. Coman a jucat în primul meci pentru că Mihăilă avea temperatură. Cred că îl va băga pe Ianis. O să-l pună dreapta. 3-4 schimbări poate face”, a spus Dănuț Lupu, pentru Fanatik.ro.

Clasament Grupa E, după două etape:

1. România - 3p (3-2g)

2. Belgia - 3p (2-1g)

3. Slovacia - 3p (2-2g)

4. Ucraina - 3p (2-4g)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

